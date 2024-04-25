Україна в ОБСЄ повідомила, яка зброя необхідна для відсічі російським окупантам

Україна потребує більше систем ППО, бойових літаків та снарядів для артилерії, щоб ефективніше захищатись від російських загарбників.

Про це на Форумі безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях Наталія Костенко, пише Укрінформ.

Вона проінформувала учасників засідання про останні атаки росіян на енергетичну інфраструктуру та про наслідки цих ударів.

"Сучасні системи протиповітряної оборони, бойові літаки та достатня кількість артилерійських боєприпасів залишаються необхідними для захисту цивільного населення України від російських атак та звільнення суверенних територій України", — сказала Костенко.

Вона зазначила, що російські загарбники намагаються консолідувати інші авторитарні режими для підриву міжнародного миру і стабільності.

"Для світових демократій надзвичайно важливо мати спільне розуміння цих викликів та виробити довгострокову стратегію протидії загрозам з боку Російської Федерації та її поплічників задля забезпечення безпеки для всього світу. Україна твердо переконана, що мир, якого ми всі прагнемо, може бути досягнутий лише через повне відновлення принципів, закріплених у Статуті ООН, положення якого погодилися поважати всі країни світу", — зазначила Костенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЗСУ можуть отримати авіабомби Paveway IV від Британії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Байдена розповіли, як Україна використовуватиме ракети ATACMS.

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