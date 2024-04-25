Україна в ОБСЄ розповіла про потреби у зброї, США можуть відмовитись від конфіскації активів РФ: головні новини ночі 25 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Байдена розповіли, як Україна використовуватиме ракети ATACMS Читати далі –>
- Росія ветувала резолюцію ООН про нерозміщення ядерної зброї у космосі Читати далі –>
- Німеччина підтримала заборону на постачання до Євросоюзу російського зрідженого газу Читати далі –>
- США можуть відмовитись від конфіскації російських активів: названо причину Читати далі –>
- Україна в ОБСЄ повідомила, яка зброя необхідна для відсічі російським окупантам Читати далі –>
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