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Україна в ОБСЄ розповіла про потреби у зброї, США можуть відмовитись від конфіскації активів РФ: головні новини ночі 25 квітня 2024 року

Україна в ОБСЄ розповіла про потреби у зброї, США можуть відмовитись від конфіскації активів РФ: головні новини ночі 25 квітня 2024 року

США можуть відмовитись від конфіскації активів РФ / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Байдена розповіли, як Україна використовуватиме ракети ATACMS Читати далі –>
  • Росія ветувала резолюцію ООН про нерозміщення ядерної зброї у космосі Читати далі –>
  • Німеччина підтримала заборону на постачання до Євросоюзу російського зрідженого газу Читати далі –>
  • США можуть відмовитись від конфіскації російських активів: названо причину Читати далі –>
  • Україна в ОБСЄ повідомила, яка зброя необхідна для відсічі російським окупантам Читати далі –>

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