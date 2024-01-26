Україна в ООН про падіння Іл-76: "Російські літаки є законною військовою ціллю для нас"

ЗСУ й надалі докладатимуть зусиль для знищення логістики ворога та контролю повітряного простору з метою ліквідації терористичної загрози. Військово-транспортні літаки армії РФ є законною ціллю ціллю для України.

На цьому наголосила заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Ради Безпеки ООН 25 січня.

Можливий терористичний акт

У середу, 24 січня, був запланований черговий обмін полоненими між Україною та Росією, проте здійснити його так і не вдалося. Як наголосила представниця, українська сторона із дотриманням часових меж та гарантуванням безпеки доставила окупантів в узгоджене місце. Росіяни мали зробити те саме щодо полонених військовослужбовців України. Натомість російська сторона не повідомила про необхідність дотримання безпеки повітряного простору поблизу та деталі щодо транспортних засобів і маршрутів перевезення наших полонених. Усе це може вказувати на умисні дії Москви, що природньо для РФ, аби створити загрозу для життя і безпеки українців.

"Якщо інформація про те, що на борту літака перебували українські військовополонені, підтвердиться, це буде перший випадок використання Росією живого щита у повітрі для прикриття транспортування ракет для їх подальшого використання проти мирних українських міст", – підсумувала Гайовишин.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області впав російський транспортний літак Іл-76. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець не може підтвердити, що на борту були українські військовополонені, про що заявило Міноборони РФ.

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