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Ляшко розповів, які ще послаблення карантину очікують на українців влітку

Ляшко розповів, які ще послаблення карантину очікують на українців влітку

УНІАН

МОЗ пропонує уряду розглянути питання подовження карантинних обмежень на літній період.

МОЗ розробило пропозиції щодо моделі існування в умовах "зеленого" рівня протиепідемічної безпеки, яка дасть ще більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи бізнесу, а також подорожей.

Про це у середу, 9 червня, заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток. Проте ми пропонуємо уряду розглянути питання подовження карантинних обмежень на літній період, адже коронавірус не подолано", - зазначив він.

Так, за словами міністра, в Україні мають залишити основні протиепідемічні обмеження. Зокрема обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання дистанції і не забувати про гігієну рук.

"Якщо ситуація буде погіршуватись, ми будемо оперативно реагувати і вводити жовтий, помаранчевий, або червоний рівень протиепідемічної небезпеки. Спалах навіть в окремих областях буде мати вплив на всю країну", - резюмував він.

Нагадаємо, що усі регіони України станом на 9 червня перейшли до "зеленої" зони карантину.

Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування. Відповідні карантинні обмеження послабив Кабмін.

Коронавірус в Україні: уряд послабив карантинні обмеження і всі регіони опинилися у "зеленій" зоні

Коронавірус в Україні: уряд послабив карантинні обмеження і всі регіони опинилися у "зеленій" зоні