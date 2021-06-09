Ляшко розповів, які ще послаблення карантину очікують на українців влітку

МОЗ пропонує уряду розглянути питання подовження карантинних обмежень на літній період.

МОЗ розробило пропозиції щодо моделі існування в умовах "зеленого" рівня протиепідемічної безпеки, яка дасть ще більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи бізнесу, а також подорожей.

Про це у середу, 9 червня, заявив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток. Проте ми пропонуємо уряду розглянути питання подовження карантинних обмежень на літній період, адже коронавірус не подолано", - зазначив він.

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Так, за словами міністра, в Україні мають залишити основні протиепідемічні обмеження. Зокрема обов'язковість масок в громадських будівлях і в транспорті, а також відповідальне ставлення до дотримання дистанції і не забувати про гігієну рук.

"Якщо ситуація буде погіршуватись, ми будемо оперативно реагувати і вводити жовтий, помаранчевий, або червоний рівень протиепідемічної небезпеки. Спалах навіть в окремих областях буде мати вплив на всю країну", - резюмував він.

Нагадаємо, що усі регіони України станом на 9 червня перейшли до "зеленої" зони карантину.

Нагадаємо, уряд затвердив послаблення карантинних обмежень для закладів культури та гостинності, масових заходів. В Україні знову дозволені концерти, масові заходи, дискотеки, корпоративи та бенкети в закладах харчування. Відповідні карантинні обмеження послабив Кабмін.

Коронавірус в Україні: уряд послабив карантинні обмеження і всі регіони опинилися у "зеленій" зоні

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