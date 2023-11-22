Україна вдалася до вимушеного кроку, щоб збалансувати енергосистему: про що йдеться

Україні довелося застосувати аварійну допомогу від країн-сусідів. Це допомогло збалансувати енергосистему.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

"Сьогодні "Укренерго" були змушені вдатися до такого заходу, як аварійна допомога від країн сусідів. І це допомогло нам сьогодні збалансувати нашу енергосистему", – зазначив він.

У чому полягає проблема

Як відзначив Кудрицький, наша країна вимушена звертатися за аварійною допомогою до країн ЄС через недостатній обсяг імпортованої електроенергії. Це пов'язано з тим, що в Україні ціна нижча, ніж в європейських сусідніх країнах.

"Укренерго" забезпечило технічну здатність імпортувати до 1200 МВт з Європи. Сьогодні максимально ми імпортували 500 МВт, це тільки в одній годині, а так – і того менше. Причини недостатнього імпорту більше економічні, або ж регуляторні, оскільки ціна в Україні формується дещо по-іншому ніж в Європі принципі. Тому, ми змушені були добирати імпорт дорожчою аварійною допомогою", – пояснив голова правління НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, у Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі України. Наразі вона є стабільною, про застосування віялових відключень не йдеться.

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