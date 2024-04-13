Україна веде "активні переговори" щодо передавання двох ЗРК Patriot та однієї – SAMP/T - Кулеба

Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна веде "активні переговори" із союзниками стосовно отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї – SAMP/T.

Про це він заявив під час етера на телемарафоні.

Говорячи про переговори щодо посилення української ППО, Кулеба зазначив, що рішення про постачання батарей Patriot залежить Сполучених Штатів, "тому що це американська система".

"Ми достеменно знаємо, де що розташоване. Зараз уже йдуть активні переговори щодо двох батарей Patriot і одній батареї SAMP/T. І, в принципі, якби була зараз готовність країн, де вони розташовані, їх нам передати, то це було б питання тижня, і ми б їх отримали", – заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт розповів, в яких країнах можна знайти ЗРК Patriot для України.

Крім того, ми раніше інформували, що систем Patriot в Україні може стати набагато більше, Кулеба потішив позитивними новинами.

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