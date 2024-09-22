Україна веде переговори про отримання винищувачів Gripen і Eurofighter — Умєров

Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив, що Україна активно веде переговори з партнерами про постачання сучасних винищувачів, окрім F-16.

Україна веде переговори про постачання таких винищувачів, як Gripen і Eurofighter.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умеров в ефірі національного телемарафону.

"У нас уже є від партнерів commitment (зобов'язання - ред.) щодо F-16, commitment дають щодо Mirage. Консультації йдуть щодо Gripen і Eurofighter. Тобто це дуже хороший список платформ, і ми обговорюємо, коли вони вже почнуть", - сказав міністр.

Умеров уточнив, що вже в недалекому майбутньому Україна отримає результати цих переговорів, про які можна буде розповісти.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан раніше заявляв, що Україна могла б отримати перші винищувачі Saab JAS-39 Gripen вже до кінця цього року. Втім, умовою для цього є успішні домовленості зі Швецією.

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