Україна веде переговори про створення організації країн-експортерів зерна - Мінагрополітики

Зараз тривають переговори про створення "ОПЕК для зернових".
Україна запропонувала створити організацію країн-експортерів зерна до якої увійдуть ключові світові експортери зернових культур – США, Канада, Бразилія, Аргентина, Україна та ЄС.
Про це повідомив радник Міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич.
"Ми хочемо, щоб основні світові експортери зернових – США, Канада, Бразилія, Аргентина, Україна, ЄС – об’єдналися для захисту власних інтересів на світовому ринку", - пояснив він.
За його словами, країни організації могли б відповідати недружнім заходам заборони імпорту спільно. І якщо члену Організації забороняли б імпорт у певну країну, це вважалось би порушенням інтересів усіх.
Нагадаємо, Україна налагодила два альтернативні наземні маршрути для доставки продовольчого експорту.
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