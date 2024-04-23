Україна веде переговори щодо передавання чотирьох систем Patriot - МЗС

Конкретні дані щодо цих систем можна буде дізнатись після успіху перемовин.

Україна наразі веде переговори щодо передавання чотирьох систем протиповітряної оборони Patriot.

Також читайте ППО для України: які ще країни можуть надати Patriot і що кажуть у ЄС

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує hromadske.

Разом з тим Кулеба зазначив, що конкретні дані щодо цих систем ППО можна буде дізнатись тоді, коли переговори закінчаться успіхом.

"Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці вже є, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot", - розповів Кулеба.

Дипломат заявив, що переговори ведуться з іншими країнами та Сполученими Штатами. За словами Кулеби, іноземні партнери знають про потреби України, тому наразі Київ намагається прискорити прийняття позитивних рішень.

"Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся, і це позитивний для України результат", - підкреслив глава української дипломатії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Держдепі відповіли, коли Україна отримає новий пакет американської військової допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський закликав партнерів терміново надати Patriot.

Читайте також: