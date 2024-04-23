Україна веде переговори щодо передавання чотирьох систем Patriot - МЗС

Конкретні дані щодо цих систем можна буде дізнатись після успіху перемовин.
Україна наразі веде переговори щодо передавання чотирьох систем протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує hromadske.
Разом з тим Кулеба зазначив, що конкретні дані щодо цих систем ППО можна буде дізнатись тоді, коли переговори закінчаться успіхом.
"Завдання міністрів — готувати рішення. І зараз у розробці вже є, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot", - розповів Кулеба.
Дипломат заявив, що переговори ведуться з іншими країнами та Сполученими Штатами. За словами Кулеби, іноземні партнери знають про потреби України, тому наразі Київ намагається прискорити прийняття позитивних рішень.
"Ці рішення будуть, я в цьому не сумніваюся, і це позитивний для України результат", - підкреслив глава української дипломатії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Держдепі відповіли, коли Україна отримає новий пакет американської військової допомоги.
Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський закликав партнерів терміново надати Patriot.
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