Україна веде переговори з Польщею про відкриття ще чотирьох пунктів пропуску: де вони будуть

Україна та Польща ведуть переговори щодо відкриття ще чотирьох пунктів пропуску на кордоні двох держав.

Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, йдеться про відкриття ПП "Адамчуки-Збереже" на Волині, ПП "Млинище - Сліпче", ПП "Варяж-Усьмеж", ПП "Белз-Будинін".

Також очікується відкриття ПП "Нижанковичі-Мальховіце" (Польща), який працює на тимчасовій інфраструктурі виключно для порожніх вантажних транспортних засобів.

"Цей пункт пропуску має бути спільним на польській стороні. Нам обіцяли завершити роботи до кінця поточного року. Офіційне відкриття і запуск для транспорту з вантажами на цьому ПП планувалося з другого кварталу", - повідомив заступник міністра.

Крім того, за його словами, Україна почала переговори з Румунією щодо дозволу на проїзд вантажного транспорту через "Красноїльськ - Вікову де Сус", де зараз можуть проїжджати лише порожні вантажівки.

Нагадаємо, до Польщі з України запустили новий потяг "Коломия-Варшава", який не курсував майже 18 років. На його перший маршрут розкупили майже всі квитки, що свідчить про популярність цього напрямку. Він курсуватиме щодня, і у зворотньому напрямку також.

Читайте також: