Україна веде переговори про ліцензії на антибалістику / © Getty Images

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Україна веде переговори з партнерами про отримання ліцензій на виробництво антибалістичної зброї. Основний акцент роблять на засоби протиповітряної оборони для протидії балістичним загрозам.

Про це під час саміту НАТО в Анкарі заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь для «Новини.LIVE».

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво протибалістичних ракет

За словами очільника МЗС, локалізація виробництва за західними ліцензіями є одним із найефективніших шляхів для швидкого посилення ППО України.

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«Україна здобула такий досвід — ми можемо дуже швидко впроваджувати, виробляти, застосовувати. І ще й удосконалювати ті технології, якими, зокрема, діляться наші партнери», — заявив Сибіга.

Сибіга поділився, що неодноразово чув захоплення партнерів тим, як Україна застосовує технології та інновації, тож робота в цьому напрямку триває.

Андрій Сибіга додав, що хоча ключовим пріоритетом наразі залишаються антибалістичні системи та відповідне обладнання, Київ також розглядає залучення ліцензій і в інших оборонних сферах, оскільки «все повинно працювати на оборону».

Дефіцит ракет Patriot в Україні

Нагадаємо, росіяни активно використовують виснаження ресурсів української ППО, щоб максимізувати руйнування та втрати серед цивільного населення. За даними Інституту вивчення війни, під час однієї з останніх атак Сили ППО перехопили майже всі крилаті ракети, але жодної балістичної збити не вдалося.

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Президент Володимир Зеленський визнав, що це сталося через нестачу ракет-перехоплювачів, і закликав партнерів посилювати ППО. Водночас міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що поставки за новими контрактами на ракети Patriot розпочнуться не раніше 2027 року.

Як пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ворожі ракети «Іскандер-М», С-400, «Циркон» та «Онікс» рухаються за балістичними траєкторіями, тому ефективно збивати їх можуть лише системи Patriot та їхні аналоги. Саме балістика спричинила більшу частину масштабних руйнувань у Києві та області під час ударів 5–6 липня.

РФ намагається використати глобальний дефіцит ракет для Patriot, активно збільшує та накопичує власне озброєння, гнучко коригує частоту й масштаби ударів.

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