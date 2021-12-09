Україна веде перемовини з Хорватією про транспортування скрапленого газу

Транспортування ймовірно відбуватиметься через територію Угорщини до України.

Під час зустрічі Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович розпочали предметну розмову про диверсифікацію постачання енергоносіїв, зокрема, скрапленого газу з Хорватії до України.

Про це повідомила пресслужба Оператор ГТС України.

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"Оператор ГТС України працює над створенням маршруту доставки скрапленого природного газу з Хорватії, через територію Угорщини до кордону з Україною. Ключовою передумовою можливості доставки природного газу з цього напрямку є створення гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку з Угорщини в Україну, над чим активно працюють ОГТСУ та українські дипломати", — йдеться в повідомленні.

В Операторі ГТС України підкреслюють що інтеграція хорватського та українського ринків природного газу дозволить не лише транспортувати природний газ з Хорватії до України для внутрішнього споживання, а й забезпечить можливість зберігати хорватський газ в українських ПСГ, що посилить енергетичну безпеку в регіоні.

Нагадаємо, напередодні Україна і Хорватія підписали декларацію про європейську перспективу нашої країни.

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