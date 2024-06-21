Україна веде перемовини з ЄС щодо повернення додому військовозобов'язаних — МВС

Кожна країна Євросоюзу діє згідно з власним законодавством та правилами Єврокомісії.

Влада веде консультації з країнами Європейського союзу щодо повернення до України військовозобов'язаних чоловіків.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що кожна країна Євросоюзу діє згідно з власним законодавством та правилами Єврокомісії.

"Ми ведемо консультації з нашими колегами з Європейського союзу. Звичайно, що кожна країна Європейського союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії. Тому ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон", - заявив Клименко.

При цьому він зазначив, що поки що позиція країн ЄС щодо цього питання здебільшого негативна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті 18 чоловіків покинули біля кордону бус і втекли до Угорщини.

Крім того, ми раніше інформували, що у поліції розповіли про найпоширеніший спосіб втечі за кордон та про вартість.

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