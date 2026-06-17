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Україна вгатила по танкеру таємного флоту Путіна в Чорному морі
Окрім нафтового танкера ворога, під вогнем опинилися мости на Херсонщині та численні пункти управління БпЛА окупантів.
Сили оборони України завдали низки влучних ударів по військових об’єктах агресора. Зокрема, захисники уразили танкер російського «тіньового флоту» FINA A в Чорному морі, а також знищили критичні логістичні вузли та пункти управління ворога.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У ніч проти 17 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів російської армії.
Так, в акваторії Чорного моря було уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306), який перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Ураження цілі підтверджено, ступінь завданих пошкоджень наразі уточнюється.
Росіяни використовували танкер для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Довжина судна становить 244,6 м, а валовий тоннаж — 62 002 одиниці.
Окрім цього, українські воїни завдали ударів по об’єктах, які загарбники використовували для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів між окупованими територіями півдня України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал поблизу населеного пункту Ставки, а також автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.
У районі Великої Новосілки Донецької області українські сили уразили командно-спостережний пункт і пункт управління ворога.
Також завдано ударів по пунктах управління дронами окупаційних військ у районах Кам’янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара на Донеччині, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров’яковки та Кучерова Курської області (Росія).
Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Москву та ще три регіони РФ атакували десятки дронів. За даними російської влади, над столицею нібито збили 18 БпЛА, а всього по країні — 157, традиційно відзвітувавши про «успішну» роботу ППО. Окрім Москви, вибухи пролунали в Тульській, Калузькій та Астраханській областях. Місцеві жителі повідомляли про серії вибухів та роботу ППО протягом усієї ночі, зокрема в районах Алексина, Узловського та Щокінського, а також поблизу Калуги та Знаменська.