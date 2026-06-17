Україна вгатила по танкеру таємного флоту Путіна в Чорному морі

Танкер «тіньового флоту» Росії / Ілюстративне фото / © із соцмереж

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Сили оборони України завдали низки влучних ударів по військових об’єктах агресора. Зокрема, захисники уразили танкер російського «тіньового флоту» FINA A в Чорному морі, а також знищили критичні логістичні вузли та пункти управління ворога.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч проти 17 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів російської армії.

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Так, в акваторії Чорного моря було уражено танкер тіньового флоту FINA A (IMO 9283306), який перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Ураження цілі підтверджено, ступінь завданих пошкоджень наразі уточнюється.

Росіяни використовували танкер для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій та обмежень. Довжина судна становить 244,6 м, а валовий тоннаж — 62 002 одиниці.

Окрім цього, українські воїни завдали ударів по об’єктах, які загарбники використовували для забезпечення військової логістики та перекидання сил і засобів між окупованими територіями півдня України. Зокрема, уражено автомобільний міст через Північно-Кримський канал поблизу населеного пункту Ставки, а також автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.

У районі Великої Новосілки Донецької області українські сили уразили командно-спостережний пункт і пункт управління ворога.

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Також завдано ударів по пунктах управління дронами окупаційних військ у районах Кам’янського та Новопрокопівки Запорізької області, Іванопілля та Комара на Донеччині, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коров’яковки та Кучерова Курської області (Росія).

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Москву та ще три регіони РФ атакували десятки дронів. За даними російської влади, над столицею нібито збили 18 БпЛА, а всього по країні — 157, традиційно відзвітувавши про «успішну» роботу ППО. Окрім Москви, вибухи пролунали в Тульській, Калузькій та Астраханській областях. Місцеві жителі повідомляли про серії вибухів та роботу ППО протягом усієї ночі, зокрема в районах Алексина, Узловського та Щокінського, а також поблизу Калуги та Знаменська.

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