Україна видала Росії священника УПЦ МП в межах обміну полоненими – розвідка

Україна в межах обміну полоненими 14 грудня передала Росії священника УПЦ МП, який отримав вирок за державну зраду.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Про цей факт Юсов сказав, розповідаючи про цікаву деталь щодо обміну громадянина США, якого РФ передала Україні.

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"Громадянин США – це активіст, який залишався в Херсоні і був незаконно заарештований окупаційною владою. Можу цікаву деталь повідомити. Сьогодні росіяни у своїх телеграм-каналах повідомили, що вони забрали до себе священника УПЦ МП, який в Україні отримав вирок за державну зраду. Скажу, що не без його допомоги в цьому контексті повернувся сьогодні й громадянин США до України, і може повернутися додому", – розповів представник української розвідки.

Зауважимо, російські пабліки поширюють відеозапис зі згаданим священником, якого звуть Андрій Павленко, одразу після передавання його російській стороні. На кадрах настоятель Лисичанського храму особисто дякує за своє "звільнення" власникові ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину, російським окупантам та називає Луганськ російською територією.

Додамо, що цим священником може бути один зі служителів храму в Лисичанську на Луганщині, який працював на окупантів та був засуджений за це до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Україна та Росія провели 14 грудня черговий обмін полоненими, в межах якого додому повертаються 64 бійці ЗСУ, а також громадянин США Мурекезі Суеді, який допомагав українцям.

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