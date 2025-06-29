- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 4052
- Час на прочитання
- 1 хв
Україна відбила потужну атаку РФ: у Повітряних силах розкрили перші деталі
Захисники неба в ніч проти 29 червня знешкодили 475 ворожих цілей.
У ніч проти 29 червня Росія влаштувала повітряну атаку по Україні.
Про деталі повідомили у Повітряних силах України.
Зокрема, противник атакував 537 засобами повітряного нападу:
477 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів
4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»
7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23
41 крилатою ракетою «Х-101/Іскандер-К»
5 крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря
3 зенітними керованими ракетами С-300
«За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 — локаційно втрачені. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки загинув пілот F-16.