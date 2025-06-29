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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
4052
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Україна відбила потужну атаку РФ: у Повітряних силах розкрили перші деталі

Захисники неба в ніч проти 29 червня знешкодили 475 ворожих цілей.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ вгатила по Україні

РФ вгатила по Україні / © Getty Images

У ніч проти 29 червня Росія влаштувала повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

Зокрема, противник атакував 537 засобами повітряного нападу:

  • 477 ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів

  • 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»

  • 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23

  • 41 крилатою ракетою «Х-101/Іскандер-К»

  • 5 крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря

  • 3 зенітними керованими ракетами С-300

«За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 — локаційно втрачені. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося, що під час нічної атаки загинув пілот F-16.

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Дата публікації
Кількість переглядів
4052
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