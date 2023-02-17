Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Україна віддала колаборанта з УПЦ МП, щоб повернути сотню своїх захисників з російського полону - ГУР

Україна віддала колаборанта з УПЦ МП, щоб повернути сотню своїх захисників з російського полону - ГУР

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
Перегляди
3464
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україна віддала колаборанта з УПЦ МП, щоб повернути сотню своїх захисників з російського полону - ГУР

Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Росія захотіла повернути собі церковника, який був її інформатором і допомагав проводити псевдовибори.

У четвер, 16 лютого, українська сторона віддала російській церковника-колаборанта з УПЦ МП. Це допомогло повернути сотню українських захисників із ворожого полону.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі  національного телемарафону.

"Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, "зливав" різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори," – сказав він.

За словами Юсова, РФ дала запит на колаборанта, сам зрадник був лише "за", тож Україна не стала заперечувати, адже це допомогло повернути українських захисників додому.

"Ця робота буде тривати", - додав представник ГУР.

За даними джерела УП, йдеться про  настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у селищі Ярова Лиманської громади Донецької області Миколу Зірку.

Напередодні стало відомо, що цього церковника-колаборанта було засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 16 лютого відбувся ще один обмін полоненими. Цього разу додому повернулися 100 українських бійців і цивільний чоловік.

100 українських воїнів вже вдома: з російського полону повернулись оборонці Маріуполя

100 українських воїнів вже вдома: з російського полону повернулись оборонці Маріуполя

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3464
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація