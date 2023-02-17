Україна віддала колаборанта з УПЦ МП, щоб повернути сотню своїх захисників з російського полону - ГУР

Росія захотіла повернути собі церковника, який був її інформатором і допомагав проводити псевдовибори.

У четвер, 16 лютого, українська сторона віддала російській церковника-колаборанта з УПЦ МП. Це допомогло повернути сотню українських захисників із ворожого полону.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Вчора, щоби повернути наших хлопців, на запит тієї сторони і за власною згодою був переданий один колаборант, так званий священнослужитель Московського патріархату, який сприяв окупантам, "зливав" різноманітну інформацію, допомагав проводити так звані псевдовибори," – сказав він.

За словами Юсова, РФ дала запит на колаборанта, сам зрадник був лише "за", тож Україна не стала заперечувати, адже це допомогло повернути українських захисників додому.

"Ця робота буде тривати", - додав представник ГУР.

За даними джерела УП, йдеться про настоятеля Свято-Казанської парафії Горлівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) у селищі Ярова Лиманської громади Донецької області Миколу Зірку.

Напередодні стало відомо, що цього церковника-колаборанта було засуджено до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 16 лютого відбувся ще один обмін полоненими. Цього разу додому повернулися 100 українських бійців і цивільний чоловік.

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