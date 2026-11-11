Україна відхилила план Трампа щодо Донбасу / © Associated Press

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Україна категорично відмовилася від чергової пропозиції Сполучених Штатів щодо коригування лінії кордонів Донецької та Луганської областей заради розблокування мирного діалогу з Кремлем на переговорах.

Як з’ясувало видання The Telegraph, переговорники від команди Трампа виступили з ініціативою територіального компромісу. Він передбачав перехід під фактичний контроль РФ усієї лінії фронту на Донбасі, але без офіційної здачі Україною підконтрольних їй міст у регіоні.

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Офіційний Київ відкинув концепцію Трампа щодо розмежування Донбасу — The Telegraph

Спроби США зупинити війну в Україні значною мірою зайшли в глухий кут через вимоги Москви. РФ наполягає на поступці всією територією Донецької та Луганської областей, зокрема, тією, яку контролюють ЗСУ.

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Напередодні переговорів в Абу-Дабі Дональд Трамп припустив, що післявоєнна Україна матиме «інший вигляд», а американські посадовці натякали, що Київ непублічно проявив певну гнучкість щодо територіальних поступок.

Утім, 10 листопада поінформоване українське джерело, близьке до переговорного процесу, у коментарі The Telegraph повністю це спростувало:

«Українська делегація ніколи не обговорювала жодних поступок щодо будь-яких територій, які окупувала Росія. Україна ніколи цього не визнає — ні де-факто, ні де-юре. І це завжди було нашою позицією за столом переговорів».

У вівторок Україна та Росія відновили переговори після дев’ятимісячної паузи. Через обмежений простір для дискусій щодо територій американські переговорники зосередилися на післявоєнних гарантіях безпеки, які б унеможливили спалах нової війни у разі погодження режиму припинення вогню.

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Після першого дня переговорів Зеленський назвав їх конструктивними та досить змістовними.

10 листопада українська та американська делегації провели окремі перемовини з європейською стороною. Під час цієї зустрічі Джаред Кушнер розповів присутнім, що його план на ці два дні переговорів полягає в тому, щоб переконати росіян нарешті допустити європейців до зустрічей.

Однак європейським посадовцям довелося залишити приміщення до того, як туди зайшли представники Росії, оскільки Москва висловила протест проти їхньої участі.

У США переконані: досягти будь-якого територіального компромісу між Києвом та Москвою неможливо без обговорення загальної «архітектури безпеки» Європи. Проте європейці застерегли, що будь-які вимоги щодо згортання присутності військ та озброєнь НАТО будуть миттєво відкинуті. Хоча вони готові до відновлення каналів зв’язку з Москвою.

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Мирні переговори в Абу-Дабі — останні новини:

Нагадаємо, під час переговорів в Абу-Дабі російська делегація на рівні військових і розвідки зробила несподівану та дезінформаційну заяву, стверджуючи, нібито Росія вже захопила половину підконтрольної Україні території Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українська сторона була здивована такими словами, адже цю інформацію надзвичайно легко перевірити та спростувати, оскільки там продовжують перебувати українські солдати. Зеленський додав, що в Росії дійсно переконані у своїй здатності захопити решту території Донбасу, яку зараз утримують Сили оборони України.

Крім того, під час переговорів спеціальний представник президента США Стів Віткофф заявив про чудові стосунки та позитивну взаємодію як із президентом України Володимиром Зеленським, так і з усім складом української переговорної команди.

Американський спецпредставник також схвально оцінив співпрацю з європейськими партнерами, відзначивши реальний прогрес у відносинах. За словами Віткоффа, наступний день переговорів має бути присвячений цілеспрямованій роботі задля досягнення конкретних результатів.

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