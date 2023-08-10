Україна відкрила тимчасові коридори в Чорному морі для цивільних суден

Однак протягом усіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії.

Україна оголосила тимчасові коридори для торгівельних суден, що прямують до та з чорноморських портів.

Про це у ВМС ЗСУ повідомили 10 серпня.

"Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України", – йдеться в заяві ВМС.

Там наголосили, що протягом усіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Росії.

Раніше Україна вже запропонувала ці маршрути у зверненні до Міжнародної морської організації. Рада цієї організації визнала право держави на вільне торговельне судноплавство, гарантоване міжнародним морським правом.

Як саме використовуватимуться ці морські коридори

Перш за все, ці морські маршрути використовуватимуть для можливості виходу цивільних суден з українських портів Чорноморськ, Одеса та Південний. Йдеться про судна, які перебувають там ще від початку повномасштабної війни.

До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Нагадаємо, останнє судно з українським зерном вийшло з порту Одеси 16 липня і вже наступного дня Росія оголосила про свій вихід із "зернової угоди". Після цього окупанти взялися ативно обстрілювати українські порти на півдні та блокувати Чорне море для цивільних суден.

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