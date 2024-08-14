Україна відкриє гуманітарні коридори на Курщині для евакуації цивільних

Як повідомила Ірина Верещук, Сили оборони створюють зону безпеки на території Росії, прилеглій до української території.

Україна планує відкрити у Курській області гуманітарні коридори для евакуації цивільних – як у бік Росії, так і в бік своєї території.

Про це повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук.

Верещук заявила, що задля захисту прикордонних областей України (насамперед прикордоння Сумщини) Сили оборони створюють зону безпеки на території Росії, прилеглій до української території.

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"У межах зазначеної зони перебувають цивільні росіяни. Вони знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права, якого Україна повністю дотримується", – наголосила віцепрем’єрка.

Тому, продовжила вона, силами українських військових планується проведення гуманітарних операцій задля підтримки цивільних у межах зазначеної зони.

Також у планах – відкриття гуманітарних коридорів для евакуації цивільних: як у бік Росії, так і в бік України.

Українські війська допускатимуть міжнародні гуманітарні організації до зазначеної зони безпеки з метою гуманітарного реагування, а також моніторингу гуманітарної ситуації.

Верещук додала, що наразі проводиться відповідна підготовка та консультації.

Нагадаємо, 12 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив підготувати гуманітарний план для території проведення операції в Курській області.

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