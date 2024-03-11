Україна відкриє низку нових пунктів пропуску: Кубраков відповів, де і коли

Цього року Україна на кордоні із Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею відкриються нові прикордонні пункти пропуску.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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"Сподіваюся, що з Угорщиною ми незабаром відкриємо додатковий новий пункт пропуску, а існуючий - "Лужанка" - переформатуємо під пропуск порожніх вантажівок, тим самим збільшимо його пропускну здатність", - повідомив міністр.

Також, за його словами, наприкінці березня готується відкриття спільного додаткового пункт пропуску з Молдовою, який останні місяці був на ремонті.

"З Румунією у цьому році теж очікуємо відкриття нового пункту пропуску. З Польщею, до речі, теж. Проект, який почали будувати декілька років тому, завершимо цього року", - додав голова Мінвідновлення.

Нагадаємо, раніше Кубраков відповів, чи веде Україна та Польща переговори щодо закриття кордону.

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