Україна відкриє низку нових пунктів пропуску: Кубраков відповів, де і коли

Відкриття нових ККПП допоможе знизити навантаження на україно-польську ділянку кордону.
Цього року Україна на кордоні із Угорщиною, Молдовою, Румунією та Польщею відкриються нові прикордонні пункти пропуску.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів віце-прем’єр з відновлення - міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
"Сподіваюся, що з Угорщиною ми незабаром відкриємо додатковий новий пункт пропуску, а існуючий - "Лужанка" - переформатуємо під пропуск порожніх вантажівок, тим самим збільшимо його пропускну здатність", - повідомив міністр.
Також, за його словами, наприкінці березня готується відкриття спільного додаткового пункт пропуску з Молдовою, який останні місяці був на ремонті.
"З Румунією у цьому році теж очікуємо відкриття нового пункту пропуску. З Польщею, до речі, теж. Проект, який почали будувати декілька років тому, завершимо цього року", - додав голова Мінвідновлення.
Нагадаємо, раніше Кубраков відповів, чи веде Україна та Польща переговори щодо закриття кордону.
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