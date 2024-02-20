Україна відкриє новий експортний маршрут для зерна, щоб подолати польську блокаду

На тлі польських протестів на кордоні Україна планує відкрити додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту агропродукції.

Україна планує використовувати додатковий маршрут через річку Дунай для збільшення експорту до довоєнних рівнів, оскільки польські протести блокують сухопутний кордон із Європейським Союзом.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, пише Bloomberg.

"У наших планах на цей рік — усунути всі штучні перешкоди для експортерів і ми працюємо над покращенням внутрішньої логістики. Ми плануємо контейнерні перевезення через верхній Дунай, оскільки Румунія більш передбачувана, ніж польський кордон", - заявив Кубраков.

За його словами, запропонований новий маршрут проходитиме від українського порту Ізмаїл до румунської Констанци та дунайських портів Німеччини. Українське Дунайське пароплавство вже побудувало другу великотоннажну баржу SLG для доставки вантажів.

Блокада зерна на кордоні з Польщею

Польські фермери-протестувальники 20 лютого влаштували повну блокаду руху на кордоні України через пункт пропуску "Медика-Шегині". Зокрема, був заблокований і рух поїздів. Поляки не пропускають вантажівки навіть з військовою та гуманітарною допомогою, а також висипали зерно з вантажного вагона.

Водночас українські перевізники розпочали власну акцію протесту на трьох пунктах пропуску у відповідь на блокаду вантажівок польськими протестувальниками.

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