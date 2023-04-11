Україна відкриє повітряний простір одразу після завершення воєнних дій — "Украерорух"

"Украерорух" відреагував на прогноз Європейської організації безпеки повітряної навігації щодо ймовірності відновлення польотів в Україні лише від кінця 2029 року.

Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.

Про це заявив "Украерорух".

Сьогодні, 11 квітня, Євроконтроль (Європейська організація з безпеки аеронавігації, що об’єднує 41 країну та опікується підтримкою Європейської авіації в усіх її аспектах) опублікував оновлений прогноз по відновленню польотів в європейському регіоні.

Украерорух пояснює, що підрозділ STATFOR Євроконтролю двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Однак опублікований нині прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д.

"Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, - через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування", - кажуть в "Украерорусі".

Там наголошують, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів. Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, зокрема непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

Тому з огляду на факт існуючої військової агресії Росії на території України, фахівці Євроконтролю на основі цих актуальних вхідних даних зробили припущення до кінця горизонту планування - тобто до 2029 року. Після появи нових об’єктивних факторів, як-от завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

"Незважаючи на обставини форс-мажору, викликані військовою агресією російської федерації, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі", - кажуть в "Украерорусі".

Зазначається, що спільно з Євроконтролем вже розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України.

Такий план охоплює повний спектр необхідних складових процесу: відновлення інфраструктури, операційні процедури, авіаційну безпеку, підготовку персоналу, сертифікацію, взаємодію з міжнародними партнерами, фінансування тощо.

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