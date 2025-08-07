ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
103
Час на прочитання
2 хв

Україна відкрила новий міжнародний маршрут залізницею: що відомо

Україна запустила поїзд до столиці Румунії через Кишинів у тестовому форматі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Україна відкрила новий міжнародний маршрут залізницею: що відомо

Відкрито новий міжнародний маршрут — Київ-Бухарест Фото ілюстративне

Пряме залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом — столицею Румунії — запущено у тестовому форматі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, яка відвідала Київ з офіційним візитом.

7 серпня 2025 року Україна зробила ще один крок у зміцненні транспортного й дипломатичного зв’язку з Румунією — стартувало тестове залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом, повідомив Сибіга.

«Сьогодні ми запускаємо тестовий рейс із Києва до Бухареста. Два спеціальні вагони прямують через Кишинів до румунської столиці й уже завтра повернуться назад», — заявив міністр.

Це перша поїздка очільниці МЗС Румунії до України після її призначення, а також перший візит румунської міністерки закордонних справ до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час перебування в Києві міністерка Цою провела зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Вона запевнила, що прибула з посланням незмінної підтримки та дружби, наданим керівництвом Румунії.

«Ми раді вітати вас у Києві. Це чіткий сигнал для українського суспільства. Ми пишаємося нашими відносинами», — наголосив Зеленський.

Ба більше, сторони обговорили розширення навчальних програм для українських військових, зокрема підготовку пілотів F-16 та морських піхотинців на території Румунії.

Міністерка також зустрілася з прем’єркою України Юлією Свириденко. У центрі уваги — координація на шляху України до членства в ЄС, а також поглиблення оборонної співпраці, включно з можливістю спільного виробництва за моделлю, схожою на данську.

Нагадаємо, в червні президент Румунії Нікушор Дан підтвердив незмінну підтримку України. Він наголосив, що для безпеки Румунії краще мати сусідом Україну, ніж РФ чи країну, що перетворюється на Білорусь.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie