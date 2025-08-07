Україна відкрила новий міжнародний маршрут залізницею: що відомо

Відкрито новий міжнародний маршрут — Київ-Бухарест Фото ілюстративне

Пряме залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом — столицею Румунії — запущено у тестовому форматі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою, яка відвідала Київ з офіційним візитом.

7 серпня 2025 року Україна зробила ще один крок у зміцненні транспортного й дипломатичного зв’язку з Румунією — стартувало тестове залізничне сполучення між Києвом і Бухарестом, повідомив Сибіга.

«Сьогодні ми запускаємо тестовий рейс із Києва до Бухареста. Два спеціальні вагони прямують через Кишинів до румунської столиці й уже завтра повернуться назад», — заявив міністр.

Це перша поїздка очільниці МЗС Румунії до України після її призначення, а також перший візит румунської міністерки закордонних справ до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час перебування в Києві міністерка Цою провела зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Вона запевнила, що прибула з посланням незмінної підтримки та дружби, наданим керівництвом Румунії.

«Ми раді вітати вас у Києві. Це чіткий сигнал для українського суспільства. Ми пишаємося нашими відносинами», — наголосив Зеленський.

Ба більше, сторони обговорили розширення навчальних програм для українських військових, зокрема підготовку пілотів F-16 та морських піхотинців на території Румунії.

Міністерка також зустрілася з прем’єркою України Юлією Свириденко. У центрі уваги — координація на шляху України до членства в ЄС, а також поглиблення оборонної співпраці, включно з можливістю спільного виробництва за моделлю, схожою на данську.

Нагадаємо, в червні президент Румунії Нікушор Дан підтвердив незмінну підтримку України. Він наголосив, що для безпеки Румунії краще мати сусідом Україну, ніж РФ чи країну, що перетворюється на Білорусь.