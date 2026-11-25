Україна дасть Німеччині доступ до DELTA / © Міноборони України

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Німеччина стане першою державою Альянсу, якій Київ надасть доступ до української цифрової системи управління боєм DELTA. Відповідний Лист про наміри, що закладає основу для спільного вдосконалення, розгортання та використання цієї платформи, уклали 23 листопада в Німеччині керівники оборонних відомств України та Німеччини Євгеній Хмара й Борис Пісторіус.

Про це пишуть ISW та Міноборони.

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Україна надасть Німеччині доступ до системи DELTA

Угоду підписали в межах програми DELTA Lab — ініціативи, завдяки якій союзники по НАТО зможуть опанувати перевірені на передовій українські розробки, що є критично важливими у сучасній війні.

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Екосистема DELTA, створена фахівцями Центру інновацій та розвитку оборонних технологій при Міноборони України, забезпечує військових інформацією з фронту та інструментами для координації бойових дій.

У режимі реального часу програма об’єднує відео з дронів, показники з польових датчиків та дані про засоби ураження в єдину цифрову мапу, що дає змогу командирам точніше оцінювати обстановку й ефективніше планувати операції.

За інформацією Міноборони, партнери зможуть налаштовувати функціонал DELTA під запити власних армій, впроваджувати нові модулі та спільно модернізувати продукт. Своєю чергою, Німеччина має намір інвестувати в еволюцію цієї платформи.

У Києві чітко заявили, що інтеграція партнерів у проєкт жодним чином не передбачає розкриття чи передачі Німеччині реальних бойових і розвідувальних даних Сил оборони України.

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Як наголосив Борис Пісторіус, Берлін розраховує доопрацювати платформу та згодом поставити її на озброєння Бундесверу.

«Україна має технологічні рішення, випробувані на фронті. DELTA — це унікальна цифрова платформа, яка поєднує планування, керування операціями, аналіз обстановки. Німецька технологічна експертиза допоможе розвивати та масштабувати можливості системи. Це важливий крок для нашої взаємовигідної оборонної співпраці. Партнерство України з Німеччиною зміцнюватиме обидві наші країни та безпеку всієї Європи», — заявив міністр оборони Хмара.

Німеччина: останні новини

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що попросив вибачення у заступника міністра оборони США Елбриджа Колбі за різкі висловлювання під час публічної суперечки в Брюсселі. Раніше Колбі поставив під сумнів ефективність українських далекобійних ударів по російській нафтовій інфраструктурі та інших об’єктах, на що Пісторіус відповів, назвавши таку критику «досить дурною річчю».

Під час телефонної розмови очільник німецького оборонного відомства визнав невдалий вибір слів англійською мовою, проте наголосив, що сторони залишилися при різних поглядах, а сама суперечка не зашкодить оборонній співпраці Берліна та Вашингтона.

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Водночас Пісторіус підтвердив, що Німеччина не відмовляється від підтримки українських атак углиб Росії та допомагає Києву розробляти й виробляти відповідне озброєння. За його словами, рішення про застосування далекобійної зброї мають ухвалювати самі українці.

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