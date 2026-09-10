Україна відкриє секретні архіви СБУ та розвідки для Польщі: що відомо

Прапори України та Польщі / © Associated Press

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Україна надасть Польщі доступ до архівів СБУ та розвідки задля розв’язання складних історичних питань.

Україна відкриває архіви Служби безпеки та Зовнішньої розвідки для спільного з Польщею дослідження історії. Це має стати наступним важливим кроком у діалозі між двома країнами.

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Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасевич, передають Новини.LIVE.

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За словами дипломата, перелом у розв’язанні складних історичних питань відбувся два роки тому за підсумками зустрічі президента Володимира Зеленського, Андрія Сибіги та очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Відтоді сторони провели низку пошукових робіт, ексгумацій та поховань як на території України, так і в Польщі. Лукасевич наголосив, що Київ та Варшава змогли перейти від емоційних суперечок про трактування минулого до розв’язання конкретних практичних та адміністративних завдань.

Раніше видання Politico пояснювало, чому Польща повертається до антиукраїнських настроїв. Політичні маніпуляції перед виборами та суперечки довкола історичної пам’яті перетворюють побутову неприязнь на хвилю насилля проти українців у Польщі.

Нагаадаємо, українці дедалі частіше виїжджають із Польщі. За даними Євростату, лише протягом липня кількість громадян України зі статусом тимчасового захисту в країні скоротилася на понад вісім тисяч. Зазначається, лише у липні кількість українців, які мають тимчасовий захист у Польщі, зменшилася на 8,11 тис. і зараз становить 953,1 тис. Окрім того, у червні країну покинули 6,3 тис. громадян України, які користуються тимчасовим захистом ЄС.

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