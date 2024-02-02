Україна відмовилась від винищувачів Hornet?: що відомо про скандал і як відреагували Повітряні сили

У ЗМІ з'явилась інформація про те, що Україна нібито відмовилась від партії винищувачів F/A-18 Hornet, запропонованих Австралією. Це викликало бурхливу дискусію серед українського суспільства.

Видання Australian Financial Review з посиланням на неназваного "високопоставленого представника Військово-повітряних сил ЗСУ" написало, що Україна нібито відмовилася від отримання 41 списаного австралійського винищувача F/A-18 Hornet, назвавши їх "сміттям".

За словами "джерела" журналістів, цей "високопоставлений чиновник" заявив: "Нам не потрібен ваш летючий мотлох".

Співрозмовник заявив, що це "фактично знищило угоду щодо F/A-18", зазначивши, що "якби чиновник цього не зробив, літаки б зараз літали над Україною".

Водночас спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію. У коментарях під дописом історика і журналіста Михайла Жирохова у Facebook, де поширено матеріал Australian Financial Review, Ігнат заявив: "Не знаєте, не триндіть! Бо ви вже всі дістали, якщо чесно своїм зрадо*обством! Ми йдемо по єдиній доступній стежині до західних літаків. Наскільки це можливо!"

Він додав, що ніякої угоди між Україною та Австралією щодо винищувачів F/A-18 Hornet не було.

Скриншот коментаря спікера ПС Юрія Ігната

Пізніше під дописом розгорілася велика дискусія з приводу F/A-18 Hornet. Спікер ПС не стримався: "Де ви, бл*ть усі беретесь, до*бодятли, чесне слово... сором довб*ний! Навіть не знаю нахіба я вам відповідаю взагалі!.. Я реально не хочу ні з ким сваритися через те, що робимо спільну справу, але є чітка позиція по літаках, публічна і не публічна... і ми йдемо до мети .. важко, але йдемо, попри зовнішніх і внутрішніх ворогів".

Ситуацію прокоментував і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо". Він зазначив, що коли F-16 виконуватимуть бойові функції на полі бою, тоді можна думати й про інші зразки техніки.

"Навколо публікації в австралійському виданні, де фігурувала фраза, що якийсь український представник на пропозицію іншого представника Австралії щодо F/A-18 HORNET сказав, що нам такі застаріли системи не потрібні, розгорнулася експертна дискусія. Насправді Україна не наполягала на отриманні літаків F/A-18 HORNET тому, що ці винищувачі вже зняті з виробництва компанією Boeing. Теоретично вони гарні, але потребують створення власної логістики й підготовки пілотів. І з огляду на перспективи того, що вони вже не виготовляються, ми розуміємо, які складнощі накладаються на Україну в перспективі", - пояснив Згурець.

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За словами військового експерта, вже другий рік Командування Повітряних сил наполягає на тому, щоб пришвидшити процеси, які пов'язані з отриманням F-16, підготовкою пілотів, забезпечення логістики.

"І бачимо, як складно все це просувається. Якби були ще інші варіанти, то це лише ускладнило б роботу щодо підготовки отримання винищувачів, але не підняло бойову готовність української армії. Я розумію логіку Командування Повітряних сил, що треба домагатися одного рішення, яке пов'язано з F-16. Коли ці літаки будуть виконувати бойові функції, тоді думати й про інші зразки техніки", - наголосив Згурець.

Коли Україна отримає F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше розповів, що Захід активно підтримує Україну зброєю та боєприпасами. Проте Київ з обережністю ставиться до раптового нарощування озброєнь, зокрема літаків F-16, адже це може стати мішенню для ударів РФ.

"Будемо отримувати тоді, коли буде все для цього готово: люди, які будуть пілотувати, люди, які будуть обслуговувати їх, аеродромна інфраструктура тощо. Коли все буде готове, тоді буде раціональне зерно для розміщення літаків в Україні. А поки нехай їх там підремонтують, модернізують, щоб служили нам вірою і правдою", - сказав Ігнат.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат також сказав, що саме винищувачі F-16 зможуть змінити хід війни. Перевага у повітрі на лінії бойового зіткнення на підконтрольній Україні та окупованій території – це ключ до успіху операцій.

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