Україна відмовилася від нової партії танків Leopard 1 з Німеччини – Spiegel

Як виявилося, техніка вже була сильно зношена і потребувала ремонту.

Минулого тижня Україна відмовилася приймати транш з 10 німецьких танків Leopard 1, оскільки вони перебували в поганому стані і потребували ремонту.

Про це пише Der Spiegel.

"Добрих пів року тому федеральний уряд Німеччини оголосив, що поставить в Україну більше сотні старих танків Leopard 1A5. Однак зараз з проєктом виникають значні проблеми", – зазначили у виданні.

За інформацією журналістів, кілька днів тому Україна направила групу фахівців до польського міста Жешув для перевірки німецьких танків Leopard. На місці виявилося, що техніка вже була сильно зношена під час навчання українських солдатів у Німеччині і потребує ремонту.

"Оскільки немає ні підготовленого технічного персоналу, ні достатньої кількості запчастин, переправляти Leopard на Україну немає сенсу", – йдеться у статті.

Також, за інформацією Spiegel, кілька з десяти танків Leopard 1A5, які вже передали Україні в липні, вийшли з ладу через аналогічні проблеми.

Нагадаємо, що загалом Німеччина обіцяла передати Україні понад сто Leopard 1A5. Проте цю модель танків зняли з озброєння Бундесверу близько десяти років тому. Техніку, що залишилася на зберіганні, фахівцям доручили якнайшвидше привести у робочий стан.

Тепер німецька сторона хоче швидко навчити українських самостійно ремонтувати Leopard 1.

Раніше повідомлялося, що Данія планує передати українським військовим 45 танків – 30 Leopard-1 та 15 Т-72.

Також стало відомо, що у середині вересня Україна отримає першу партію американських танків Abrams. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що їх буде більше десяти.

Читайте також: