Україна планує замінити вугільні ТЕС компактними газовими станціями в містах / © УНІАН

Реклама

Найближчі 3-5 років — це період, коли українська енергосистема має перейти на керовану генерацію, здатну постачати електроенергію навіть у безвітряні та похмурі дні.

Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі «Київ 24».

«Передусім буде розвиватися так звана керована генерація. Це та, яку ми можемо включити і вимагати від неї електроенергії», — зазначив експерт.

Реклама

На відміну від великих радянських ТЕС, нові станції будуть розташовані безпосередньо в містах або поряд із ними, що скоротить ризики та наблизить ресурс до кінцевого споживача.

За словами експерта, від вугільної генерації доведеться повністю відмовитися через екологічні стандарти та вимоги ЄС, а всі нові газові об’єкти зводитимуться з високим рівнем захисту від можливих обстрілів, щоб гарантувати стабільність енергопостачання.

Нагадаємо, наприкінці січня західні ЗМІ писали про три найважчі тижні для України. Експерти давали тривожні прогнози на лютий.

Через дефіцит світла і морози до -20° на Україну чекає найжорсткіший відрізок зими, йшлося в окремих матералах аналітиків.

Реклама

Тим часом в Україні радниця секретаря РНБО з питань енергетики та критичної інфраструктури Ольга Бабій заявила, що варто готуватися до відключень навіть влітку.