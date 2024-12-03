Україна відмовляється від гарантій безпеки, альтернативних членству в НАТО – ЗМІ

Єдиною реальною гарантією безпеки для України та стримування подальшої агресії Росії є повноправне членство в НАТО. Наша держава відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

Про це йдеться у документі, що є у розпорядженні "Європейської правди".

"Ми переконані, що єдиною реальною гарантією безпеки для України, а також стримуючим фактором для подальшої агресії Росії проти України та інших держав, є лише повноправне членство України в НАТО", – йдеться у заяві.

У документі також наголошується, що Україна наперед відмовляється від форматів, альтернативних до членства.

"Маючи за плечима гіркий досвід Будапештського меморандуму, ми не пристанемо на жодні альтернативи, сурогати чи замінники повноправного членства України в НАТО", – наголошує МЗС.

Детальніше про заяву

За даними джерел Європейської правди, міністр Андрій Сибіга має намір представити цю позицію у рамках міністерської зустрічі НАТО, яка розпочнеться 3 грудня у Брюсселі. Розлога заява МЗС України, що оформлена як політичний позиційний документ, починається зі згадок про очікування від так званого "Будапештського меморандуму", підписаного у 1994 році у рамках домовленості про відмову України від ядерного арсеналу.

"Меморандум мав стати значним етапом у зміцненні глобального ядерного роззброєння та слугувати прикладом для інших держав у відмові від ядерної зброї. Однак він не зміг запобігти агресії Російської Федерації як держави, що володіє ядерною зброєю, проти України як держави, яка від свого ядерного арсеналу відмовилася", – нагадали у заяві.

Будапештський меморандум називають "памʼятником недалекоглядності в ухваленні стратегічних безпекових рішень". У зверненні відзначається, що "розбудова європейської архітектури безпеки коштом інтересів України, а не з їх урахуванням, приречена на провал".

Основною частиною заяви є політична декларація про те, які гарантії є потенційно прийнятними для України. Як відомо, в усіх безпекових угодах з іншими державами, що були підписані Україною протягом 2024 року, підкреслюється, що вони не є замінниками членства в НАТО, а відтак вони не підпадають під це визначення.

МЗС України звернулося "до США та Великої Британії, які підписали Будапештський меморандум, до Франції та Китаю, які до нього приєдналися, до всіх держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї". Їх закликають політично підтримати запрошення України до НАТО вже зараз, що стане "дієвою протидією російському шантажу".

І тут йдеться не лише про українську та європейську безпеку, акцентує МЗС. Річ у тім, що напад на Україну всупереч домовленостям 1994 року "підірвав довіру до самої ідеї ядерного роззброєння" і пожвавив "активні спроби різних країн від Індо-Тихоокеанського регіону та Близького Сходу до євроатлантичного простору створити чи розширити наявні ядерні арсенали".

Раніше Зеленський сказав, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій агресоркою Російської Федерацією. Цього не буде навіть заради членства в НАТО.

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