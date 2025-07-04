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Україна відновила електропостачання Запорізької АЕС після блекауту: подробиці
Запорізька атомна електростанція отримала електропостачання від української мережі після кількагодинного простою.
Українські фахівці відновили високовольтну лінію, яка живить Запорізьку АЕС. Вона була пошкоджена через обстріл оккупантів.
Про це повідомило «Укренерго» в Telegram.
«Фахівці „Укренерго“ відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію», — ідеться в повідомленні.
Тепер станція знову отримує електроенергію з підконтрольної Україні території.
Від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС пережила вже восьмий повний блекаут і неодноразово опинялася на межі відключення від електропостачання. Ця подія стала черговим проявом ядерного тероризму з боку Росії.
Нагадаємо, 4 липня внаслідок російського обстрілу високовольтна лінія, яка живить Запорізьку АЕС, аварійно відключилася.
Енергетики не змогли одразу приступити до ремонтних робіт через загрозу повторного обстрілу.
У цей час станція перейшла на живлення від дизель-генераторів — єдиного резервного джерела енергії для забезпечення роботи систем життєзабезпечення АЕС.