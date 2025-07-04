Україна відновила електропостачання Запорізької АЕС після блекауту: подробиці

ЗАЕС / © Associated Press

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Українські фахівці відновили високовольтну лінію, яка живить Запорізьку АЕС. Вона була пошкоджена через обстріл оккупантів.

Про це повідомило «Укренерго» в Telegram.

«Фахівці „Укренерго“ відновили роботу високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію», — ідеться в повідомленні.

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Тепер станція знову отримує електроенергію з підконтрольної Україні території.

Від початку повномасштабного вторгнення Запорізька АЕС пережила вже восьмий повний блекаут і неодноразово опинялася на межі відключення від електропостачання. Ця подія стала черговим проявом ядерного тероризму з боку Росії.

Нагадаємо, 4 липня внаслідок російського обстрілу високовольтна лінія, яка живить Запорізьку АЕС, аварійно відключилася.

Енергетики не змогли одразу приступити до ремонтних робіт через загрозу повторного обстрілу.

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У цей час станція перейшла на живлення від дизель-генераторів — єдиного резервного джерела енергії для забезпечення роботи систем життєзабезпечення АЕС.