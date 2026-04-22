Україна відновила перекачування нафти магістральним трубопроводом «Дружба», а постачання до Словаччини можуть поновитися вже вранці 23 квітня.

Про це повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова.

За її словами, за інформацією «Укртранснафти», вранці 22 квітня на українській ділянці трубопроводу з боку Білорусі розпочалося підвищення тиску та заповнення системи.

Очікується, що перекачування нафти та її постачання до Словаччини буде повністю відновлено вранці у четвер, 23 квітня.

Водночас угорська нафтогазова компанія MOL Plc. повідомила учасникам ринку капіталу, що АТ «Укртранснафта» поінформувало її про початок надходження сирої нафти з Білорусі трубопровідною системою «Дружба» до України опівдні 22 квітня.

У MOL очікують, що перші партії сирої нафти після перезапуску української ділянки трубопроводу прибудуть до Угорщини та Словаччини не пізніше завтрашнього дня.

Нагадаємо, увечері 21 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна відновила пошкоджену російським обстрілом ділянку нафтопроводу «Дружба». За його словами, фахівці вже створили базові умови для поновлення транзиту нафти до країн Європи, хоча загроза повторних атак РФ на критичну інфраструктуру зберігається.

Також Зеленський заявив, що прокачування нафти магістраллю можуть відновити вже 22 квітня.

Як повідомило агентство Reuters, угорська нафтова компанія MOL подала заявку на транзит нафти через «Дружбу» після завершення Україною ремонтних робіт.

22 квітня у MOL підтвердили, що АТ «Укртранснафта» офіційно завершила ремонт української ділянки трубопроводу та скасувала дію форсмажорних обставин. У компанії зазначили, що українська сторона вже готова поновити постачання сирої нафти до Угорщини та Словаччини.