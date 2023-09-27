Україна відповідатиме, якщо Росія знову битиме по енергетиці — Міноборони

Російські окупанти взимку знову зосередяться на ударах по енергетичній інфраструктурі України.
Україна не залишить без відповіді нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, але потребує більше зброї, зокрема багатоцільових винищувачів.
Про це в етері телеканалу CNN заявив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.
Він зазначив, що російські окупанти взимку знову зосередяться на ударах по енергетичній інфраструктурі України.
"Але ми будемо відповідати", - сказав Умєров.
Він заявив, що українським військовим потрібно якнайшвидше отримати багатоцільові винищувачі, що допоможе досягти більших успіхів у контрнаступі.
"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою", - сказав Умєров.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Енергоатом вивів на максимальну потужність всі сім атомних енергоблоків.
Крім того, ми раніше інформували, що енергетична галузь об'єднала зусилля, щоб підготуватись до зими.
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