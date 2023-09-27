Україна відповідатиме, якщо Росія знову битиме по енергетиці — Міноборони

Російські окупанти взимку знову зосередяться на ударах по енергетичній інфраструктурі України.

Україна не залишить без відповіді нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, але потребує більше зброї, зокрема багатоцільових винищувачів.

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Про це в етері телеканалу CNN заявив голова Міністерства оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що російські окупанти взимку знову зосередяться на ударах по енергетичній інфраструктурі України.

"Але ми будемо відповідати", - сказав Умєров.

Він заявив, що українським військовим потрібно якнайшвидше отримати багатоцільові винищувачі, що допоможе досягти більших успіхів у контрнаступі.

"Нам потрібно більше зброї, яка змінить гру. Сподіваюся, незабаром прибудуть багатоцільові винищувачі, і ми досягнемо прогресу. Нам потрібна ця зброя, щоб повернути території та мати перевагу на полі бою", - сказав Умєров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Енергоатом вивів на максимальну потужність всі сім атомних енергоблоків.

Крім того, ми раніше інформували, що енергетична галузь об'єднала зусилля, щоб підготуватись до зими.

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