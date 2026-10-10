Україна відповіла на угоду Трампа з Путіним: нафтові об'єкти РФ палають

Атаки на російські НПЗ / © ТСН

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Україна продовжує атаки на російські нафтопереробні заводи та нафтову інфраструктуру, попри рішення президента США Дональда Трампа дозволити імпорт російського дизельного пального. Удари по нафтових об’єктах поблизу Ростова-на-Дону та в Самарській області стали сигналом, що Київ не збирається відмовлятися від одного з найефективніших інструментів економічного тиску на Кремль.

Про це пише британське видання The Telegraph.

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За інформацією видання, після повідомлень про домовленості щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки в районі Ростова-на-Дону спалахнула масштабна пожежа на нафтоналивному терміналі, пов’язаному з Новошахтинським нафтопереробним заводом. Згодом надійшли повідомлення про ураження великого нафтового об’єкта поблизу Просвєта в Самарській області.

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Новошахтинський НПЗ постачає нафтопродукти, зокрема дизельне пальне, для потреб російської окупаційної армії. Українські далекобійні безпілотники атакують такі об’єкти, намагаючись скоротити нафтові доходи Росії та послабити її здатність фінансувати війну.

За даними The Telegraph, після оголошення Трампа про постачання російського дизелю виникло питання, чи погодиться президент України Володимир Зеленський припинити атаки, щоб не загострювати відносини з Вашингтоном. Однак заяви української сторони свідчать про намір продовжувати кампанію.

«Ми спалимо їхні НПЗ», — заявив високопоставлений український посадовець у коментарі Financial Times, підтвердивши, що Київ і надалі завдаватиме ударів далекобійними дронами по російських енергетичних об’єктах.

Угода про дизель може зіграти на користь Кремля

Колишній керівник найбільшого фонду іноземних інвестицій у Росії та активіст антикремлівської кампанії Білл Браудер розкритикував рішення американської адміністрації, наголосивши, що воно може послабити ефект українських ударів по російській нафтовій галузі.

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«Саме тоді, коли Україна змінювала перебіг війни, завдаючи Путіну реальних економічних збитків шляхом ударів по його НПЗ, втручається Трамп і погоджується купувати російський дизель», — заявив Браудер.

На його думку, домовленість може дати Вашингтону додатковий аргумент для тиску на Київ, якщо українські військові продовжать атакувати російські нафтопереробні заводи.

Браудер також застеріг, що угода може створити передумови для подальшого послаблення санкцій проти Росії та відкрити можливості для бізнесових домовленостей із російською стороною.

Українська влада, своєю чергою, побоюється, що додаткові доходи від експорту пального допоможуть Кремлю фінансувати виробництво озброєння та затягувати війну.

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Наслідки збільшення нафтових доходів Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що додаткові прибутки від експорту енергоресурсів Росія спрямовуватиме на посилення свого військового потенціалу.

«Кожен додатковий мільярд доларів, який вони зможуть заробити на експорті, буде витрачений ні на що інше, як на пошук та імпорт критичних компонентів та обладнання для виробництва зброї, модернізацію „Шахедів“, виготовлення ракет та набір ще більшої кількості найманців для боїв на фронті», — наголосив Зеленський.

За його словами, Москва буде готова завершити війну лише тоді, коли відчує, що її можливості продовжувати бойові дії скорочуються.

«Вибір Росії — це війна. І вони будуть готові закінчити її лише тоді, коли відчують, що їхня спроможність затягувати війну зменшується», — заявив український президент.

Росія не зможе виконати обіцянки щодо дизелю

Водночас аналітики ставлять під сумнів здатність Росії поставити обіцяні обсяги пального. За даними The Telegraph, раніше Москва обмежувала експорт дизелю через проблеми з внутрішнім забезпеченням, спричинені, зокрема, українськими ударами по нафтопереробних підприємствах.

Едвард Фішман, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, пояснив, що українські атаки вже впливали на обсяги переробки нафти в Росії та змушували її обмежувати постачання пального на внутрішньому ринку.

«Причина, з якої Росія запровадила заборону на експорт, полягала в тому, що українські удари знизили обсяги нафтопереробки, що змусило нормувати пальне для внутрішнього споживання», — зазначив Фішман.

Він також припустив, що заяви Кремля про масштабні постачання можуть бути спробою посилити розбіжності між США та їхніми європейськими союзниками.

Нагадаємо, колишній спеціальний посланець США з питань України Кіт Келлог вважає, що українські удари по нафтопереробних заводах Росії створюють потужний тиск на Кремль. Він переконаний, що Київ має продовжувати такі атаки по території держави-агресора.

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