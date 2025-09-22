Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачає тимчасове відправлення підрозділів Військово-морських сил України до Туреччини та Великої Британії.

Про це йдеться у картці документа на сайті парламенту.

Згідно із законопроєктом, військові перебуватимуть у Туреччині та Британії до закінчення воєнного стану в Україні.

Основною метою такого кроку є навчання та опанування сучасної військової техніки.

Що пропонує законопроєкт та скільки це коштуватиме

Пояснювальна записка до законопроєкту, ініційованого президентом, деталізує причини та механізми відправлення підрозділів ВМС до інших країн. Основна мета — посилення національної безпеки та оборони, а також освоєння сучасної військової техніки.

«У разі припинення або скасування воєнного стану в Україні та за наявності дозволу турецької сторони на проходження військових кораблів Чорноморськими протоками Міноборони України (за поданням командування ВМС ЗСУ) інформує президента України про необхідність повернення або відкликання вказаних підрозділів та здійснює підготовку та забезпечення повернення підрозділів до місць постійної дислокації в Україні», — йдеться у пояснювальній записці.

На ці заходи 2025 року заплановано виділити 135 млн грн з бюджету Міноборони.

Законопроєкт пропонує відправити корвет «Гетьман Іван Мазепа» у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військовослужбовців до Туреччини.

А до Великої Британії та Північної Ірландії:

протимінний корабель "Черкаси" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Чернігів" (типу Sandown) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Маріуполь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Мелітополь" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

протимінний корабель "Генічеськ" (типу Alkmaar) у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військовослужбовців;

управління 1-го дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських сил ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Експерти зазначають, що реєстр буде доступний вже до кінця 2025 року.