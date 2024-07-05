Україна відреагувала на скандальний візит Орбана до Путіна: деталі заяви МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило свою позицію щодо візиту прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви 5 липня.

У МЗС прокоментували візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Путіна і наголосили на важливості принципу "жодних домовленостей про Україну без України" та підкреслили роль Формули миру у відновленні справедливого миру.

Про це йдеться у Telegram-каналі МЗС України.

"МЗС наголошує, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", - йдеться у повідомленні.

У заяві МЗС підкреслюється, що єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру, запропонована Україною. Як свідчення міжнародної підтримки цієї ініціативи, міністерство нагадало про перший Глобальний саміт миру у Швейцарії, в якому взяла участь і Угорщина. На цьому саміті понад сто держав і міжнародних організацій висловили підтримку баченню миру, заснованому на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН.

МЗС України наголошує, що формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру. Це підкреслює важливість міжнародної дипломатії та багатостороннього підходу до вирішення конфлікту, розв'язаного Росією-агресором 24 лютого 2022 року.

Незважаючи на занепокоєння щодо візиту Орбана до Москви, Україна висловлює готовність до подальшої конструктивної співпраці з Угорщиною. МЗС зазначає, що Україна залишається налаштованою на розвиток двосторонніх відносин та європейської інтеграції за результатами попереднього візиту прем'єр-міністра Угорщини до Києва.

Візит Орбана до Путіна 5 липня

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Росії у п'ятницю, 5 липня. У Москві він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Візит угорського політика заздалегідь не анонсувався ні Москвою, ні Будапештом. Напередодні видання Financial Times, посилаючись на одне угорське та два джерела в ЄС, повідомляло, що Орбан зустрінеться з диктатором РФ, щоб "вислухати обидві сторони конфлікту".

Реакція Євросоюзу на візит Орбана до Москви

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн різко прокоментувала візит угорського прем'єра Віктора Орбана до Путіна після його поїздки до України. Вона наголосила, що умиротворення не зупинить Путіна, а лише єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні.

До критики такого рішення Орбана приєднався і прем'єр Чехії Петр Фіала. "Віктор Орбан не представляє ні наші інтереси, ні інтереси ЄС у Москві. Він також не має повноважень вести переговори від нашого імені. Позиція Чехії чітка: Путін – агресор, ми з Україною", - написав Фіала у Х.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "ОРБАН зібрався після Києва до ПУТІНА! Керівники ЄС ОБУРЕНІ".

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