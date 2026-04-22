Україна відремонтувала нафтопровід "Дружба": коли відновлять транзит до ЄС

Нафтопровіл «Дружба» / Ілюстративне фото / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

АТ «Укртранснафта» офіційно завершила ремонтні роботи на українській ділянці нафтопроводу «Дружба». Компанія скасувала дію форсмажорних обставин і готова до відновлення транзиту нафти.

Про це повідомила угорська нафтова компанія MOL.

«Укртранснафта», яка відповідає за функціонування української ділянки нафтопроводу «Дружба», поінформувала компанію MOL про завершення ремонтних робіт на об’єкті.

Також станом на 18:00 21 квітня було скасовано форсмажорні обставини, що діяли від 27 січня.

У повідомленні зазначено, що «Укртранснафта» готова відновити транзит сирої нафти у напрямку Угорщини та Словаччини.

Нагадаємо, напередодні ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відремонтувала ділянку нафтопроводу «Дружба», пошкоджену російським обстрілом. Фахівці забезпечили базові умови для відновлення транзиту нафти до Європи, проте ризик нових ударів з боку РФ по інфраструктурі залишається.

Зеленський також сказав, що після ремонту «Дружби» вже 22 квітня очікується відновлення прокачування нафти.

За даними Reuters, компанія MOL подала заявку на транзит нафти через «Дружбу» після завершення Україною ремонту магістралі. За інформацією джерел, перші постачання до Угорщини та Словаччини в рівних пропорціях очікуються вже 22 квітня.