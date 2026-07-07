Крим / © Pixabay

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Попри заяви Кремля про налагодження постачання пального до окупованого Криму, Росія досі не використовує Кримський міст для масштабного перевезення паливних ешелонів.

Про це розповів керівник Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар в інтерв’ю ТСН.ua.

За словами експерта, після спецоперації СБУ російська сторона суттєво обмежила рух великих залізничних ешелонів через Кримський міст.

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«Вони не можуть задіяти Керченський міст так, як планувалося, через страх чергового ураження», — зазначив Гончар.

Він додав, що Росія максимально посилила захист мосту з моря, однак загроза ударів з повітря, на його думку, залишається.

«У Керчі ж рознесли нафтобазу та підстанції. А міст теж у Керчі знаходиться. Тож це питання часу, коли знову до нього дійдуть руки», — сказав експерт.

Гончар звернув увагу, що навіть у разі запуску паливних ешелонів Росія стикається з іншою серйозною проблемою — відсутністю місць для зберігання пального.

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За його словами, нафтобази у Феодосії та Керчі знищені, а база у Гвардійському — майже повністю виведена з ладу.

«Навіть якщо через Керченський міст підуть ешелони з пальним, де його зберігати? Нафтобази у Феодосії та Керчі знищені, у Гвардійському — майже знищена. Залишити в цистернах? Все одно дрони прилетять і спалять їх», — пояснив він.

Експерт також нагадав, що окупаційна влада Криму раніше обіцяла швидко вирішити проблему із забезпеченням півострова пальним.

«Аксьонов просторікував у травні, що протягом червня всі питання з пальним вирішаться. Уже липень, і він констатує: На жаль, складна ситуація зберігається. Це означає, що не вони вирішують, а Москва, очевидно, не може нічого вдіяти», — підсумував Гончар.

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Нагадаємо, система NASA FIRMS зафіксувала пожежі в кількох районах тимчасово окупованого Криму — на підстанціях «Саки» та «Західно-Кримська», поблизу залізничної станції та позиції С-400. Також повідомляється про пожежу в акваторії на північ від Керчі та на АЗС у Мелітополі. Офіційних коментарів окупаційної влади немає.

Також, у тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки ЗСУ на енергооб’єкти повністю зникло світло. Окупаційна влада підтвердила ураження енергетичної інфраструктури. За повідомленнями місцевих, вибухи чули також у Сімферополі, Керчі, Алушті та Бахчисараї. В Криму запровадили аварійні відключення електроенергії.

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