Україна відрізає росіян від Криму, мости стають пасткою: в ISW побачили загрозу для наступів РФ

Міст через Чонгар.

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Українські сили оборони продовжують блокувати кілька мостів, що підтримують наземні лінії зв’язку та з’єднують окуповану територію Херсонської області з окупованим Росією Кримом. Так Україна руйнує ключові маршрути росіян до анексованого Кримського півострова.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні гауляйтер, «голова» окупаційної влади Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що ЗСУ вдарили по кількох мостах, що з’єднують окуповану область та Крим: міст через Північно-Кримський канал поблизу окупованих Преображенки та Мирного, автомобільний міст Перекоп-Арм’янськ та автомобільний міст Ставки. Переправи Ставки, Мирне та Арм’янськ пролягають через Північно-Кримський канал та вздовж автомагістралі М-17 Арм’янськ-Олешки.

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Водночас командир українського полку на Херсонському напрямку повідомив, що Сили оборони вдарили по логістичному маршруту РФ до окупованого Криму через Арм’янськ, пошкодивши або знищивши близько 50 військових вантажних автомобілів, що перевозили пальне та боєприпаси. З його слів, загарбники перенаправили логістику на Арм’янський маршрут після нещодавніх ударів та пошкодження мосту Чонгар, який згодом було закрито.

Український військовий заявив, що вони змогли завдати ударів по цій концентрації транспортних засобів, принаймні частково, завдяки попереднім атакам по Маріуполю та дорозі до Бердянська. Саме після тих «прильотів» окупанти вимушено почали постачати Гуляйпільський напрямок не з території окупованої Донецької області, а з Криму.

Геолокаційні та супутникові знімки за 10 червня показують наслідки ударів по двох мостах, що розташовані на південь від Генічеська та поблизу Армянська. Своєю чергою, російські монітори стверджують, що саме удари вночі 11 червня, перекрили всі наземні шляхи до Криму з окупованої Херсонської області, а українські війська серйозно пошкодили міст Чонгар.

Аналітики наголошують, що українські війська посилюють ударну кампанію середньої дальності проти російських глобальних військових комплексів на окупованому півдні України, порушуючи здатність РФ безпечно використовувати шляхи постачання з південно-західної Росії до анексованого півострова.

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«Продовження українських ударів по російських глобальних військових частинах, ймовірно, матиме каскадний вплив на поле бою та може ускладнити підготовку Росії до наступальних операцій», — наголошують в ISW.

Атака на мости - ситуація в Криму

У ніч проти 11 червня ЗСУ вгатили по чотирьох переправах на під’їздах до Криму. Після атак 9 червня Чонгарський міст став повністю непридатним для руху транспорту. Через це російські війська почали перекидати вантажі іншими шляхами, однак один із таких маршрутів також потрапив під удар.

Водночас після атаки мостів в окупантів закінчується бензин. Російська окупаційна влада днями попереджала, пальне у Севастополі не продаватимуть, оскільки туди не змогли заїхати бензовози.

Втім, анексований Крим накрила ще й продуктова криза. На півострові фіксують підвищений попит на продукти першої необхідності. У торговельних мережах почали зникати окремі товари. Зокрема, сіль, цукор, крупи та борошно.

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Дата публікації 16:55, 11.06.26 Кількість переглядів 27 Бензин у Росії закінчився? Гігантські черги на АЗС у Криму та на Кубані

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