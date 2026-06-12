Україна відрізає всі шляхи росіян до Криму: майор ЗСУ попередив, що буде далі

У Криму лунають вибухи / © Фото з відкритих джерел

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Сили оборони України ведуть системну роботу з ліквідації російських логістичних шляхів у тимчасово окупованому Криму. Результатом цих точкових ударів уже стало руйнування Чонгарського мосту та суттєве пошкодження переправ в районі Армянська.

Як зазначив у коментарі «24 Каналу» майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук, такі втрати є критичними для загарбників. За його словами, руйнування ключових артерій гарантовано підірве бойові спроможності ворожого угруповання на передовій.

Які проблеми будуть у росіян?

Андрій Ткачук зазначив, що логістична блокада Криму створює проблеми для росіян. Півострів є величезним логістичним хабом збройних сил Росії, який вони використовують для насичення, наповнення та підтягування резервів, зокрема, на південь Запорізької області.

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«Очевидно, для них це серйозна втрата, логістичний удар, якого ми системно завдаємо впродовж кількох місяців. Це не сталося за день-два. Це системна робота наших підрозділів. Тому вдаються певні операції. Тому що є удари по логістиці, так звані мідлстрайки, і це працює», — підкреслив він.

Щоб провести контрнаступальні дії, контрдії, потрібні стабілізація лінії бойового зіткнення та відрізання резервів ворога. Також важливе накопичення якоїсь точки переваги на тому чи іншому відтинку, де плануються контрдії. Загалом така ситуація складається завдяки успішним діям Сил оборони.

«Буде зменшення спроможностей ворога на передньому краї. Ми маємо допомагати нашим військам на лінії бойового зіткнення, у районах виконання завдань. Тому якщо є спроможність, ми доведемо її до справи і максимально заблокуємо логістичні спроможності ворога з півострова, то це буде хороша, якісна допомога підрозділам на передньому краї», — пояснив майор ЗСУ.

Зауважимо, що командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді заявив, що Україна ізолює Крим. Адже нарощування ударів українських дронів по окупованих територіях уже позначилося на російській логістиці та постачанні пального.

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Україна обрубує шляхи окупантам до Криму — останні новини

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Дата публікації 16:55, 11.06.26 Кількість переглядів 40 Бензин у Росії закінчився? Гігантські черги на АЗС у Криму та на Кубані

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