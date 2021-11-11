Україна відтепер експортуватиме ікру та морепродукти до Саудівської Аравії

Проте перед початком співпраці українські експортери повинні будуть пройти процедуру акредитації.

Уже з 1 грудня цього року українські виробники зможуть експортувати ікру та морепродукти до Саудівської Аравії. Компетентними органани України та Королівства Саудівська Аравія погодили форму сертифіката для експорту.

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

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"Ринок Королівства Саудівської Аравії вкрай важливий для України. З кожним роком наші експортери отримують на ньому все більше можливостей. Це стосується виробників м'яса, молока, меду, яєць. Тепер же українські виробники отримали бажану можливість експортувати до Королівства продукти, що походять від водних тварин. А якщо конкретно, то ми очікуємо на експорт до Саудівської Аравії чорної ікри українського виробництва", - повідомила Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

У повідомлені також наголосили, що перед початком співпраці українські експортери мають пройти процедуру акредитації, аби отримати право експорту продуктів для споживання людиною.

Методичні вказівки та роз'яснення для експорту харчових продуктів до Королівства Саудівська Аравія опублікували на офіційному сайті Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька заявила, що вже за кілька років в Україні можуть виникнути проблеми з питною водою. За її словами, чинні вимоги до якості питної води є застарілими.

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