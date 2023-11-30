Україна виготовляє вшестеро менше FPV-дронів за Росію: журналісти пояснили, в чому причина

Українські компанії виготовляють щомісяця приблизно 50 тис. дронів, це ушестеро менше, ніж у Росії.

Виробникам FPV-дронів потрібно тисячі інженерів, а для розвідувальних та ударних БПЛА – сотні висококваліфікованих. Знайти на ринку готові кадри нині складно, кажуть виробники.

Про це пише Forbes.

Виробники FPV-дронів наймають новачків із базовими знаннями з електротехніки та довчають у процесі, який може зайняти дорогоцінні пів року. Один інженер на місяць збирає близько 50 FPV-дронів, і виробництво FPV-дронів відносно просто масштабувати. Вони збираються із китайських компонентів.

"Проте нам бракує людей, які вміють збирати все ручками", – каже засновник фонду "Хвиля’91" і власник логістичної компанії EnlivUA Group Олександр Яковенко, який запустив виробництво FPV-дронів "Колібрі" восени 2022-го на 150 000 доларів власних коштів та IT-компанії Netpeak Group.

Кадровий голод лише погіршує проблему, українським виробникам бракує 2000 інженерів. Аби хоча б дістатись до рівня Росії - галузі потрібно 6000 інженерів. Наразі вона складається з приблизно 1000 людей.

Виробникам бракує інженерів з авіоніки, РЕБ, інженерів з компʼютерного бачення та цифрової обробки сигналів, спеціалістів з розробки вбудованого ПЗ і математичного моделювання, та інших, більш вузьких спеціальностей.

Загалом в Україні близько 200 виробників дронів, які забезпечують лише 10–15% від загальної потреби армії.

Нагадаємо, міністерство оборони провело випробування нових FPV-дронів, які були спроєктовані та виготовлені приватними компаніями.

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