Україна виходить із темряви: як на Львівщині та Одещині перемагають відсутність електрики

В областях запровадили графіки погодинних і аварійних відключень. Є проблеми зі звязком.

Через руйнівні обстріли на Львівщині мати електроенергію одномоментно поки може лише третина населення. Решта - без світла.

Про ситуацію через влучання в об'єкт критичної інфраструктури повідомили кореспонденти ТСН.

Ситуація з електрикою на Львівщині

"Дехто з мешканців може обурюватися, що деякі будинки мають напругу, а деякі не мають, це пов’язано з тим що об’єкти критичної інфраструктури не мають прямого живлення, а від них ще паралельно живляться споживачі", - розповідає технічний директор "Львівобленерго".

Але львів’яни шукають можливість працювати. У кав'ярнях та крамницях, підключають генератори...

"Викручуємося за допомогою генератора. Все не можемо все підключити, але варимо фільтр каву, газова плита працює, можемо приготувати якийсь теплий сніданок", - розповідає власниця кав'ярні Оксана Бедрій.

На Львівщині розгорнули близько півсотні "Пунктів незламності", а також у самому місті діє 18 пунктів обігріву, які теж живляться завдяки дизельгенераторам. Ось один із них. Мешканці працюють за ноутбуками, заряджають гаджети, також тут можна випити чаю, кави чи перекусити.

У Львові школи і садочки працюють, та у випадку, якшо електропостачання не буде цілу добу, роботу призупинять. У місті не працює 80% світлофорів, на складних перехрестях є регулювальники. Львів - без електрики, але із впевненістю, що зиму перезимуємо.

Електропостачання на Одещині

В Одесі і досі темно. Світло є хіба у 10% містян, насапред це критична інфраструктура. Зокрема, лікарні, а також будинки, що з ними на одній лінії. Решта осель поки без електрики. Водопостачання у місті вже відновили. Тепло теж є у більшості будинків.

Аби зменшити навантаження на енергосистему, в місті не працює електротранспорт. Напередодні знеструмлені трамваї та тролейбуси зупинилися. Водії залишилися в холодних салонах. Одесити носили їм гарячі напої, їжу, навіть теплі речі. Тих містян в кого ще нема опалення, запрошують у "Пункти незламності". Там є гарячий чай та розетки.

"Вже другу добу сюди йдуть люди. Їх дуже багато. Пункти будуть працювати стільки, скільки це буде потрібно", - каже речниця ГУДСНС Одещини Марина Мартиненко.

Зспрошують до себе кав'ярні та магазини, що працюють на генераторах. Щоб зарядити гаджети, люди стають у великі черги, техніку вдаєтсья зарядити хіба частково.

В місті спостерігаються великі проблеми із зв'язком. Треба шукати місце, де можна вловити сигнал. Але містяни кажуть, що готові терпіти незручності й на терористичний шантаж Росії не піддадуться.

Поліція посилює патрулювання, особливо у темну пору доби. В години пік на перехрестях стоять регулювальники.

Нагадаємо, в Україні відновлено електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури: лікарень, водоканалів. Триває поступове підключення житлових будинків.

Читайте також: