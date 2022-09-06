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Україна виконала один із важливих критеріїв для початку переговорів про вступ до ЄС

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Україна виконала один із важливих критеріїв для початку переговорів про вступ до ЄС

Фото: Associated Press

Рада виконала один із критеріїв, які Україні необхідні для початку переговорів про вступ країни до ЄС.

Йдеться про спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Рада виконала один з критеріїв, які Україні потрібно виконати для початку переговорів про вступ до ЄС: "5. Забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF)", - написав Железняк.

За його словами, Рада 245 голосами ухвалила рішення про "спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами та створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності".

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доповів про те, на якому етапі перебуває Україна щодо інтеграції до Євросоюзу. Незважаючи на війну, Україна реалізовує свої амбіції стати членом Євросоюзу.

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