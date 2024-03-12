Україна виконала рекомендації Єврокомісії для початку переговорів про вступ до ЄС — Стефанішина

Україна вже виконала чотири рекомендації Єврокомісії для надання переговорної рамки про членство в ЄС.

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Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, пише Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні минув останній термін, коли ми могли надати якусь додаткову інформацію. 12,13 і 14-го Європейська комісія має ухвалити рішення. Насамперед затвердити звіт про виконання нами додаткових критеріїв, а також ухвалити рішення чи надати нам переговорну рамку, щоб держави-члени її затвердили", — сказала Стефанішина.

Крім того, вона заявила, що правоохоронний комітет Верховної Ради схвалив останній законодавчий акт для виконання рекомендацій щодо лобізму.

Також було схвалено зміни до адміністративного законодавства — вони запроваджують відповідальність за порушення законодавства про лобіювання, яке було ухвалене раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про оборонний союз та підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що ЄС хоче перевести свою оборонну промисловість до "режиму воєнної економіки".

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