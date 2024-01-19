Додаткові рекомендації Євросоюзу: скільки їх уже виконала Україна

Не чекаючи на рішення європейських партнерів, уряд нашої держави запустив так званий селфскринінг.

Європейський Союз надав України чотири додаткові рекомендації, які пришвидшать вступ до ЄС. Наша держава виконала вже три з них.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Україна вже виконала три з чотирьох додаткових рекомендацій Європейського Союзу. Четверта – це урядовий законопроєкт про лобіювання, який Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні. Ці додаткові рекомендації ЄС щодо посилення інституцій і трансформації законів відповідно до європейських правил Україна отримала торік у листопаді”, – наголосив Денис Шмигаль.

Він також додав, що не чекаючи на рішення європейських партнерів, уряд нашої держави запустив так званий селфскринінг українського законодавства на відповідність до європейського.

“І 17 січня вже Єврокомісія підтримала рішення розпочати скринінг українського законодавства в межах підготовки переговорної рамки. Також цього року уряд схвалить Національну програму адаптації законодавства України до права Європейського Союзу. Зосереджуємо ресурси та енергію, щоб максимально швидко бути готовими до вступу до ЄС”, – підкреслив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що Зеленський відповів, коли може закінчитися війна та від чого це залежить.

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