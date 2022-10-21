Україна вимагає негайно направити на Каховську ГЕС міжнародну місію спостерігачів — Шмигаль

Теракт на Каховській ГЕС, який, найімовірніше, вже підготували окупанти, може призвести до тисяч жертв.

Україна вимагає направити міжнародну місію спостерігачів на Каховську ГЕС, яку окупанти можуть підірвати найближчим часом.

Про це 21 жовтня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Президент Володимир Зеленський повідомив, що ми спостерігаємо підготовку російських військ до здійснення чергового теракту на території Херсонської області. Йдеться про те, що росіяни замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС", — зазначив він.

Шмигаль наголосив, що такий теракт може спричинити тисячі жертв та затопити десятки населених пунктів.

"Тому ми звертаємося до ООН, ЄС та інших організацій, щоб організувати міжнародну моніторингову місію на Каховську ГЕС. У негайному порядку на станцію мають прибути міжнародні фахівці разом з українським персоналом", — заявив Шмигаль.

Ймовірний теракт на Каховській ГЕС

Російські війська можуть здійснити атаку на Каховську ГЕС та звинуватити в цьому українських військових. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Підтоплення, що можуть виникнути внаслідок атаки, Росія використає як прикриття для запланованого відступу з Херсонщини.

Президент України Володимир Зеленський поінформував, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської ГЕС. Її дамба утримує обсяг близько 18 млн куб. м. води. І якщо окупанти підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що атакою на Каховську ГЕС Росія хоче спричинити масштабну техногенну катастрофу на півдні та завадити контрнаступу ЗСУ.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що ворог може знищити на ГЕС агрегати, які виробляли електроенергію для України. Однак він запевнив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій.

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