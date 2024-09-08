Україна винайшла власну високоточну бомбу: як це може змінити перебіг війни - Forbes

Вирішальним чинником просування окупантів на сході України цього року стали російські КАБи. Проте тепер ЗСУ готуються дати відсіч - власними плануючими бомбами.

Про це пише Forbes.

Зазначається, що українці явно мають намір озброїти свої літаки бомбами свого виробництва

Як заявив бригадний генерал Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов, Україна розробляє новий комплект планування та наведення для перетворення некерованих бомб радянського зразка на високоточні боєприпаси. Випробувальний політ на Су-24 став важливим кроком у розробці цієї зброї.

"Завдяки крилам і встановленому на хвості ракетному прискорювачу, ймовірно, бомба з GPS-наведенням дуже схожа на Hammer. Можливо, українці розробляючи свої боєприпаси дещо скопіювали французьку зброю. Відомо, що "Хаммер" досягає відстані до 65 км. ПС ЗСУ, очевидно, задоволені дальністю та точністю цієї бомби, чого не скажеш про об'єми постачання", - йдеться в повідомленні.

За умови, якщо Україні вдасться налагодити місцеве виробництво нової бомби, вона може почати наздоганяти власну кампанію плануючих бомбардувань Росії.

"Нова бомба приєднається до зростаючого портфоліо вироблених в Україні боєприпасів, що включає крилату ракету "Нептун", новий "ракетний безпілотник" "Паляниця" та безліч односторонніх ударних безпілотників, включаючи принаймні дві моделі безпілотного спортивного літака, який може пролетіти тисячу кілометрів із вибуховим вантажем", - зазначає видання.

Нагадаємо, президент Зеленський розповів, чим Росія атакувала Україну цього тижня.

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