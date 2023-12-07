Україна вирішить проблему з блокадою кордону польськими перевізниками: експерт озвучив деталі

Українські експортери готуються вирішити проблему з блокадою кордону польськими перевізниками за допомогою переправлення фур через українсько-польський кордон поїздами.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

“Четвертого грудня мав відправитися в рейс перший потяг, на платформах якого будуть вантажі. Всього таких вагонів двадцять три, і вони мають поїхати з України в Польщу, там розвантажитись і далі їхати на землі. Це так звані контрейлерні перевезення”, — сказав Балін.

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За його словами, тягач з напівпричепом заїжджатиме на платформу і буде їхати на платформі в Польщу. Така поїздка буде вартувати перевізнику додаткові приблизно 1600 євро.

“Втім, я думаю перевізник та замовник зможуть собі це дозволити, щоб не втрачати час на кордоні. Тим більше обіцяють, що таким чином через добу машина вже легально законно буде у вас на території Польщі”, — додав віце-президент АсМАП.

Нагадаємо, Польща вимагає скасувати “транспортний безвіз” для українських перевізників для скасування блокади кордону.

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