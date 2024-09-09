Україна виробляє інноваційні БПЛА та ракети, яких не мають країни НАТО — Маломуж

Українські дрони та ракети можуть досягати цілей на відстані 2000 кілометрів.
Україна виробляє інноваційні моделі безпілотників і ракет, яких не мають партнери по НАТО.
Про це розповів голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 роках генерал Микола Маломуж в студії Вечір.LIVE.
За його словами, вони можуть досягати цілей на відстані 2000 кілометрів.
"Це вже інноваційні моделі, яких не мають наші партнери навіть в НАТО. Це ті, що завдають зараз ударів аж по Татарстану, по Ленінградській області, по конкретних аеродромах, по стратегічних бомбардувальниках", — зазначив Маломуж.
Генерал додав, що зараз дуже важливим є виробництво дронів балістичного типу і ракет тактичного рівня. Це дозволить збільшити далекобійні спроможності завдавати ударів по ворожих цілях.
"Йдеться про заряди неядерного типу до декількох тонн і завдавання ударів аж до Петропавловська-Камчатського", – наголосив Маломуж. "Були пропозиції ще 2022 року щодо цих дронів ракетного типу – вже розроблені, запропоновані, однак бюрократія гальмує процес", – сказав він.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Сирський назвав цілі в Росії для ударів західною зброєю.
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